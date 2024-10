En plena madrugada: Investigan doble homicidio en el sector centro alto de Antofagasta

En horas de la madrugada de este sábado 26 de octubre, un fiscal especializado de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, junto al equipo ECOH, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se constituyeron en el sector centro alto de Antofagasta para investigar un doble homicidio registrado en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes, las víctimas, correspondientes a un chileno y un extranjero, fueron encontradas al interior y a pocos metros de un automóvil.

A esta hora, se continúan realizando distintas diligencias para establecer las circunstancias del hecho y ubicar a sus responsables. No obstante, según señalaron desde Fiscalía, por el momento no es posible entregar mayores antecedentes a fin de no comprometer el éxito de la pesquisa.