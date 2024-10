Fundación FREPA: La lucha de los animalistas por sacar adelante a sus rescatados en Antofagasta

Jeanette Ramírez es la fundadora de la Fundación Rescatista Ecológica y Protectora de los Animales (F.R.E.P.A.), la cual nació del amor por los peluditos y de la urgencia de darles una segunda oportunidad en esta vida. Como ha sido la dinámica en los últimos años en la región de Antofagasta para las distintas fundaciones, agrupaciones e independientes, la situación es crítica para poder seguir ayudando.

En conversación con Jeanette, ella se refirió a la fundación y al triste panorama que enfrentan la mayoría de las y los animalistas a nivel regional. “Somos de gestiones, esterilizaciones, castraciones, ayudas en diferentes casos con animales en abandono y perritos comunitarios. Apoyamos en alimentación, casa, abrigo, medicamentos, lo que se pueda… pero estamos sufriendo una crisis total igual que todas mis compañeras de diferentes agrupaciones e independientes, no tenemos alimento, no tenemos ayuda por la comunidad, la comunidad no está dando el apoyo para muchos resguardos que tenemos“, expresó.

Problemáticas y consecuencias

A esto se suma el desamparo del municipio y de las autoridades. “En el fondo estamos solas, el municipio no nos ha ayudado en dos años, acá las autoridades no nos han ayudado en nada, ni siquiera en las esterilizaciones y castraciones, y lo peor es que ahora se vino un tremendo problema porque el PET cerró las esterilizaciones y castraciones en dos meses“, agregó.

Explicó además, que esto perjudicará aún más la sobrepoblación de animalitos en las calles de la ciudad, lo que no solo significa un desgaste económico, sino también físico y emocional, ya que muchas animalistas han sufrido las tristes consecuencias de este trabajo llevado solo por amor hacia los más indefensos. “Somos 17 ONG en Antofagasta, entre organizaciones y fundaciones, que no estamos teniendo el apoyo, entonces no hay socios, no hay ayuda en las redes, no hay apoyo y quienes estamos viviendo las crisis… hay muchas compañeras que se enfermaron, están con sistemas nerviosos malos, se enfermaron con crisis horribles, deudas“, indicó Jeanette, quien además lleva menos de un mes de atravesar una difícil operación, lo que no ha impedido que siga velando por sus peluditos.

Cada granito de arena cuenta

En este punto, la situación de quienes ponen una patita en el corazón no da abasto con tantos casos registrados día a día: atropellos, envenenamientos, abandonos, tenencia irresponsable, sobrepoblación y más. Sin embargo, Jeanette no pierde la esperanza, indicando que “como son demasiados casos diferentes, fundaciones, agrupaciones e independientes, es difícil a veces ayudar a todos, pero a veces con un granito de arena y otro granito de arena se junta“, y así han logrado resistir frente a las adversidades.

Con innumerables rifas, “lucatones”, bingos y campañas, entre todos los animalistas se han tendido una mano. Hoy, se espera reunir ese apoyo junto al de la comunidad e ir en ayuda de los rescatados de la fundación F.R.E.P.A., quienes cuentan con perritos y gatitos en temporales que deben pagarse semanalmente, además de solventar deudas y conseguir los insumos requeridos para su bienestar.

¿Cómo ayudar?

Hay muchas maneras de apoyar, ya sea con difusión, aportes monetarios o donaciones de insumos, lo que es transparentado en las páginas oficiales de la fundación: Jeannette Carolina Berrios Ramírez en Facebook y @jeanetteramirez2734 en Instagram.



El punto de acopio se encuentra en General Velásquez #826, mientras que la cuenta oficial para donaciones es la siguiente:

Banco Estado

Cuenta RUT

10.371.180-0

Jeanette Berríos Ramírez

“A veces cuesta mucho, pero a veces hay corazones tan buenos”, finalizó Jeannette.