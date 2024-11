Damnificados, lesionados y agresiones: Detalles del gran incendio que afectó a campamento del sector centro norte de Antofagasta

Tras el gran incendio que afectó al Campamento “Camino al futuro” en horas de la madrugada de este domingo 3 de noviembre en el sector centro norte de Antofagasta, se han actualizado las cifras de damnificados que dejó la emergencia, además de surgir nuevos detalles que dejó el siniestro.

Damnificados

De acuerdo a la información oficial, un total de 31 viviendas se vieron afectadas por el fuego, lo que dejó un total de 74 personas damnificadas. Estas corresponderían a 55 adultos y 19 niños, de los cuales 2 son menores de dos años.

Lesionados

En tanto, referente a los lesionados, un bombero fue trasladado hasta el Hospital Militar por presentar una contusión en su mano izquierda. Mientras que otros dos voluntarios fueron atendidos en el lugar por presentar partículas en sus ojos, no siendo necesario su traslado.

En cuanto a civiles, una madre y su hija, de 44 y 12 años respectivamente, sufrieron lesiones de quemaduras, siendo trasladadas hasta el Hospital Regional de Antofagasta.

Agresiones

Por otro lado, se entregaron mayores antecedentes respecto a agresiones que habría sufrido personal bomberil por parte de las mismas personas pertenecientes al campamento afectado.

Al respecto, desde Bomberos informaron que nadie resultó con lesiones, agregando que esto se debió a que en una primera instancia se alertó a las unidades por información preliminar de quema de basura, mas no de casas. A esto se sumó las dificultades que tuvieron para acceder al lugar por no ser un espacio apto para el tránsito de vehículos.

Esta situación desencadenó una mala reacción por parte de algunas personas, quienes se quejaron por la tardanza y el no combatir el incendio con agua apenas se llegó al lugar. Oportunidad en que no consideraron que se deben acoplar las mangueras y extenderlas, ya que en el cerro no se cuenta con grifos por no ser lugares habitables.

Asimismo, desde la entidad recalcaron el teléfono para alertar a Bomberos y así evitar malos entendidos y enlentecer la ayuda: 132 para emergencias.