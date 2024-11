Ricardo Díaz detalla propuestas para la región de Antofagasta y envía duro mensaje a Marcela Hernando: “No necesitamos el regreso de la vieja política”

Conversamos con el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien expuso su plan para la región centrado en seguridad, salud e infraestructura y criticó el historial de Marcela Hernando, a quien calificó como representante "de la vieja política". "No te sacan de un ministerio por hacer bien las cosas", indicó, señalando que su liderazgo es renovado en comparación al de la ex alcaldesa, ex intendenta, ex diputada y ex ministra del Gobierno de Gabriel Boric.