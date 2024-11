Deudas, temporales y alimentos: Animalista independiente de Antofagasta sigue intentado sacar adelante a sus rescatados

La situación es crítica: el apoyo que reciben los animalistas para sacar adelante a sus rescatados es casi nulo, las donaciones son bajas y las rifas y sorteos, pese a los esfuerzos, no han sido suficientes. Aún así, a pesar de las dificultades, siguen moviéndose para no defraudar a las colitas que día a día esperan su alimento y amor.

Copita, Romeo, Betsy, Doberman 2, Copo, Fermín y Bella, saben de ese esfuerzo. Los pequeños a cargo de la tutela de Vanessa Figueroa han sido rescatados de lamentables condiciones y hoy tienen una segunda oportunidad, encontrándose listos para formar parte de un hogar.

¡Conócelos y dales una oportunidad!

Bella Copita Romeo Copito Doberman Betsy Fermín

Deudas, temporales y alimentos

Mantener en buenas condiciones a estos pequeños, ha significado diversos gastos que no pueden dejar de costearse, como el alimento y sus hogares temporales.

Vanessa se refirió a la situación actual que enfrenta, explicando que “Para Copita son $15.000 semanal; Romeo tengo una deuda de $200.000, si me dio la facilidad de pago fue por el atropello; Betsy aún me quedan números de su rifa y necesita alimento“, indicó.

Detalladamente, Copita es una pequeñita de solo 6 meses que fue atropellada y lamentablemente no puede ser operada debido a que la fractura que sufrió se encuentra consolidada, por lo que quedó coja de una de sus patitas. “Eso no le impide que ella pueda caminar y ser feliz, así que por ahí hay alguien de buen corazón que quiera adoptar a esta pequeña que será coja por el resto de su vida, me avisa y se la llevo hasta su casa“, expresó Vanessa.

Por otro lado, indicó que por el caso de Romeo mantiene una deuda que ha alcanzado los $200 mil. “Tengo que iniciar su campaña para pagar su estadía más su alimento y útiles de aseo“.

Mientras que para Betsy, el panorama es similar, ya que se ha intentado realizar una rifa para costear sus gastos, pero al no venderse los números, esta lleva cerca de dos meses sin concretarse.

¡Quiero ayudar!

Si deseas cooperar con la causa, puedes realizar tu aporte a la siguiente cuenta. Además, si deseas darle una oportunidad a uno de estos pequeñitos o conocerlos mejor, puedes comunicarte directamente con Vanessa haciendo Click Aquí.