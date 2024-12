“La educación no se vende, se defiende”: Estudiantes de la Universidad Antofagasta se manifestaron contra despidos

Estudiantes de la Universidad de Antofagasta protagonizaron este jueves 5 de diciembre una masiva marcha por las principales avenidas de la ciudad, en protesta por los despidos de 223 docentes de la Planta Académica No Regular.

a manifestación, convocada por la Federación de Estudiantes de la UA (FEUA), comenzó al mediodía desde el campus Coloso y el área clínica, avanzando hasta el campus Angamos bajo consignas que demandaban soluciones inmediatas.

Con pancartas que declaraban frases como “La educación universitaria no se vende, se defiende”, “La educación no se negocia” y “El rector es de cartón”, los manifestantes expresaron su rechazo a las decisiones de las autoridades universitarias, en particular del rector Marcos Cikutovic, quien justificó los despidos como una medida para enfrentar el déficit financiero que afecta a la institución.

La marcha se enmarca en una serie de movilizaciones iniciadas tras la toma del campus Coloso, medida adoptada por los estudiantes en solidaridad con los profesores despedidos. Desde la FEUA señalaron que la protesta no solo busca revertir los despidos, sino también exigir transparencia en la administración de los recursos y un compromiso real con la calidad de la educación pública.

Con un fuerte llamado a defender la educación pública, los estudiantes advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta que se reviertan los despidos y se tomen medidas concretas para garantizar la estabilidad de la universidad.