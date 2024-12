Francisco Cordero y Doris Navarro asumen como consejeros regionales en Antofagasta

En una ceremonia celebrada en el salón plenario del Consejo Regional (CORE) se llevó a cabo el cambio de consejeros regionales, tras la renuncia recordemos de Carolina Moscoso Navarro y Fabián Ossandón Briceño. La actividad estuvo encabezada por el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés, quien, junto al cuerpo colegiado de consejeras y consejeros regionales, así como de invitados especiales dieron paso a ocupar la vacancia; Francisco Javier Cordero y Doris Navarro.

El Gobernador, dio la bienvenida a los presentes, destacando la importancia de llenar las vacantes en el consejo, de acuerdo con los resultados de la elección de consejeros regionales del 21 de noviembre de 2021. “Es importante la labor de fiscalización y de revisión de los proyectos que hace el Gobierno regional. Por lo tanto, esperamos que haya un muy buen trabajo en estos dos consejos regionales, que van a tener que enfrentar las tareas de revisar los proyectos. Así es que estamos muy contentos de ir contando con los consejeros regionales para continuar trabajando por lo mejor de la región“, aseguró Ricardo Díaz.

Fue el secretario ejecutivo del Consejo Regional, Víctor Hugo Veliz Fanta, quien dio lectura al acta de proclamación del Tribunal Electoral Regional, fechada el 2 de diciembre de 2024, para posteriormente tomar juramento, conforme a lo establecido en la ley. El Gobernador Díaz hizo entrega de la copia del acta de proclamación y de la piocha que identifica a Doris Navarro y Francisco Javier Cordero, como consejeros regionales, deseándoles éxito a ambos en sus nuevas funciones e invitándolos a proseguir con los puntos de la tabla de la sesión programada para este jueves 5 de diciembre, en la que ambos participaron.

Sesión ordinaria N° 766

La vacante de Fabián Ossandón fue ocupada por la nueva consejera regional, doña Doris Navarro Figueroa, funcionaria municipal administrativa, quien fue concejal por Antofagasta durante tres períodos, actualmente, es parte del Comité Regional del Partido Radical y presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos “Por la Memoria Histórica”. Además, es jugadora del equipo Daykar de baloncesto laboral y defensora del medio ambiente y los derechos humanos.

“Yo creo que es súper importante estar aquí, porque para mí de cierta forma es justicia divina, el hecho de haber persistido tanto y estar acá en el CORE, indicó Doris Navarro, agregando que “ hoy día se llevaron dos proyectos en los cuales me dieron la confianza, por eso di el voto de confianza, porque considero que la comunidad tiene que avanzar y en base a eso, se venía con antecedentes de que -los proyectos- no pudieron avanzar. Entonces, ¿por qué no darle esa mano a la comunidad? una de tantas, así que la experiencia que tengo, que es distinta a haber sido concejal, acá hay más recursos que vienen del gobierno, tengo que ser responsable al momento de dar mi voto de confianza“, enfatizó la consejera.

Por otro lado, la vacante de Carolina Moscoso Navarro fue cubierta por don Francisco Javier Cordero Morales, ingeniero en automatización y control industrial. En el ámbito político, ha ocupado el cargo de vicepresidente regional y encargado de comunicaciones del Partido de la Gente. En el año 2023, fue reconocido por INACAP como Emprendedor del Año en el área de tecnología y análisis de Big Data.

“Yo soy uno de los que sigue esta sesión en el canal de YouTube, así que en general ya sabía un poco la dinámica. La verdad es que ayer, porque como todo esto fue tan rápido y por lo general soy un trabajólico por esencia, me puse a revisar reglamento, leer un montón de cosas y fue una jornada bastante intensa hoy día” señaló Francisco Cordero.

Agregando que “frente a la responsabilidad, lo que significa aprobar o rechazar recursos públicos, decidí abstenerme en la mayoría de estos proyectos, no así lo que correspondía al inicio o al puntapié inicial del Hospital de Taltal, que es un tema que yo también vengo siguiendo desde hace ya bastante tiempo, si bien no desde el CORE, pero desde afuera y es algo que no puede esperar. Así que, bastante conforme hasta ahora“, concluyó.

En tanto, la vacancia de la CORE Katherine San Martín, no fue ocupada por quien seguía en la lista. Respecto de los consejeros que asumieron, ambos se mantienen en el cargo hasta el día 5 de enero, puesto que el 6 de enero, debe asumir el nuevo cuerpo colegiado que resultó electo el pasado 27 de octubre de 2024.