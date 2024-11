“Les pido que esto no quede en el olvido”: Convocan a marcha para exigir justicia por Luz Echanez tras brutal ataque en tienda Ripley de Antofagasta

A mediados de agosto del presente año, la reconocida animalista independiente, Luz Echanez, se vio expuesta una compleja situación luego de ser detenida por guardias de la tienda Ripley en el sector centro de Antofagasta. A través de un video compartido por la afectada, se logró apreciar cómo los encargados de seguridad le llevaron a un espacio aislado, donde le propinaron golpes e insultos.

Este hecho, trajo consigo graves consecuencias para Luz, quien se vio afectada no solo físicamente, sino que el daño emocional aún no ha logrado ser reparado. Así lo comentó a través de una publicación en sus redes, señalando que “los moretones se pasaron con el tiempo, pero daño emocional, psicológico, eso aún no se pasa y talvez nunca pasará. Fue un episodio muy traumático que no se lo doy a nadie… mis derechos humanos, mi reputación, mi honestidad, quedaron por el suelo, me trataron de mechera, jamás lo voy a olvidar“.

En esta misma instancia, la animalista realizó un llamado a no olvidar este grave caso de maltrato y abuso. “Podría haber perdido mi vida en esa tienda Ripley y a ellos no les hubiera importado. Los abogados de Ripley me ven como una más de los que se han jodido, por todas esas personas que han vivido episodios similares a lo mío y no pudieron tener justicia. Les pido que esto no quede en el olvido, que marque un precedente para que las multitiendas se hagan cargo del daño que pueden ocasionarle a sus clientes“, sentenció.

Marcha por justicia

A raíz de lo expuesto, las personas cercanas a Luz organizaron una manifestación para exigir justicia y que este actuar no quede impune, más aún considerando que pese a lo ocurrido y el daño causado, dos de los guardias involucrados han vuelto a cumplir labores en la multitienda.

La convocatoria es para este sábado 23 de noviembre a las 12:00 horas en las afueras de Ripley, entrada de calle Prat con Matta.

Imágenes: Luz Echanez, vía Facebook.