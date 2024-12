Con destacados artistas locales: Museo Regional de Antofagasta conmemora su 40° aniversario

Este viernes 13 de diciembre, el Museo Regional de Antofagasta conmemorará su 40° aniversario. Con una especial celebración el museo invita a todos y todas quienes les ha acompañado y que ha contribuido al desarrollo de la institución a lo largo de su historia desde 1984, año en que fue creado como Museo Regional de Antofagasta por decreto un martes 17 de abril. Sin embargo, el viernes 14 de diciembre de 1984 abrió al público en el edificio de la ex Aduana, donde permanece hasta hoy.

El Museo Regional de Antofagasta es una institución sin fines de lucro, nacida bajo el alero de la ex Universidad del Norte. Después de 20 años en esta casa de estudios, sus bienes patrimoniales mediante un convenio de comodato pasan a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT).

Actualmente las colecciones del museo, ubicadas en el edificio de la ex Gobernación Marítima, están en proceso de traslado al nuevo depósito transitorio ubicado en la ex Molinera, donde estarán a resguardo de los riesgos actuales. Asimismo, se trabaja en el corto plazo en la normalización eléctrica del edificio de la ex Aduana, mientras que a mediano plazo, se proyecta la ejecución de la construcción del nuevo Museo Regional en el mismo sitio.

De esta manera, el Museo Regional de Antofagasta se proyecta con un renovado equipo profesional, el mejoramiento de las actuales dependencias y construcción de nuevas instalaciones como el depósito regional de colecciones y el nuevo museo, respectivamente.

Actividad

La invitación para celebrar junto todos y todas quienes han formado parte de esta historia, es para este viernes 13 de diciembre a las 18:00 horas, en la Plaza de la Cultura Osvaldo Ventura López, ubicada en Av. José Balmaceda 2786.

La jornada será amenizada con destacados artistas locales, como “Sirenas”, “Simma Haili” y “Sandy D”.