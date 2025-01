Está prohibido: Cursan 14 notificaciones a carpistas en el borde costero de Antofagasta

En el marco del plan de recuperación de espacios públicos comunal, el alcalde Sacha Razmilic, realizó en conjunto con representantes de la Armada de Chile, un operativo informativo y de fiscalización respecto a la prohibición de pernoctar en el borde costero.

Es así, que en el procedimiento se notificó a 14 familias que se encontraban infringiendo la normativa, no sólo por la instalación indebida en la playa, sino también por el ingreso de vehículos motorizados en la costa.

Al respecto, el Alcalde Sacha Razmilic, manifestó que “el uso del espacio público no es para la pernoctación, así lo señalan las ordenanzas municipales (…) la pernoctación no está permitida. Nosotros les hemos dicho a todas las personas que si quieren venir por el día, pueden venir, pueden pasarlo bien, pero no pueden hacer fogatas, no pueden hacer asado, no pueden dormir(…) todo lo demás lo pueden hacer, se pueden quedar hasta la hora que quieran en la noche pero sin pernoctar”.

El jefe comunal agregó que las playas son espacios de todos los antofagastinos y que como municipio de tiene la obligación de ordenar y se realizará de forma progresiva “hoy estuvimos en el sector sur, en los próximos días vamos a estar en el sector norte y así vamos ir ordenando Antofagasta“.

En el operativo participaron las direcciones de seguridad pública y ciudadana municipal, quienes apoyaron la labor de la Armada. Gonzalo Castro, Director de Seguridad Pública dijo que “estamos fiscalizando el acceso a los vehículos a la playa, notificando las infracciones cuando han llegado a la línea de marea, también, estamos con una labor educativa con toda la gente que está acampando aquí, señalándoles que al terminar la jornada de hoy tienen que retirarse, es una labor esencialmente educativa pero que posteriormente fiscalizaremos más intensamente en todo el borde costero“.

Asimismo, el Subteniente Carlos Martínez , Jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto de Antofagasta recalcó que “el propósito de esta acción es concientizar a la gente de que no se puede pernoctar en la playa, es un bien de uso público, también estamos insistiendo en otras reglamentaciones vigentes como son: el ingresar con vehículos motorizados en terrenos de playa, la ley de alcoholes, la ley 20.000 de drogas, la ley de colillas y la prohibición de efectuar fogatas en la playa“.