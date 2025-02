“Este desafuero no se sustenta”: abogado de Catalina Pérez tras fallo en Antofagasta

Este lunes 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez, formulada por el Ministerio Público, por delitos de fraude al fisco. En un fallo unánime, el tribunal de alzada dio lugar a la formación de causa en contra de la diputada.

Al respecto, la imputada compartió un comunicado público realizado por su abogado, Gonzalo Medina, quien señala que “este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en un lapso de tres horas“.

Recalcando que la investigación a la parlamentaria cuenta con una importante cantidad de antecedentes, entre los cuales ninguno involucraría a la diputada Pérez con algún ilícito, por lo que no habría razones para desaforarla.

Asimismo, refuerza la inocencia de su representada. “La diputada Pérez jamás ha cometido fraude al fisco. No realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios“, finaliza.

Imagen: Comunicado Público – @cataperezdiputada, vía Instagram.

Por su parte, la acusada señaló a través de su cuenta de Instagram: “¿Apelaremos? Por su puesto que sí. Este desafuero no cumple con estándares jurídicos”.

Cabe destacar que la resolución permite que la parlamentaria de Revolución Democrática pueda ser formalizada y enfrentar un proceso judicial sin la protección de su fuero parlamentario, quedando además suspendida del ejercicio del cargo.