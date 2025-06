La más crítica del aluvión del 91′ en Antofagasta: Inician operativo de limpieza en quebrada de control aluvional “La Cadena”

El pasado viernes 13 de junio comenzaron los trabajos de conservación y retiro de escombros en la quebrada La Cadena, ubicada en el sector alto de la población Villa El Salto de Antofagasta. El operativo es parte del Contrato de Conservación Global Aluvional 2024-2025 del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y busca resguardar la seguridad de la población ante posibles eventos climáticos.

La quebrada La Cadena es una de las más relevantes del sistema de control aluvional de Antofagasta, con una capacidad de retención que supera los 223 mil metros cúbicos. Además, fue la zona que generó los mayores efectos destructivos durante el aluvión del año 1991.

Durante el lanzamiento de las obras participaron autoridades regionales como la delegada presidencial Karen Behrens, la Gobernadora Regional (s) Patricia Lanas Véliz, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, y el seremi del MOP, Pedro Barrios.

Al respecto, la delegada Behrens señaló que en este punto se encontraron con una realidad que se viene arrastrando desde hace tiempo, que tiene que ver con los basurales que se producen en este tipo de construcción, lo que significa una gran problemática considerando que ante una lluvia, pueden salvar la vida de miles de personas. Asimismo, indicó que se está trabajando de forma coordinada entre distintas entidades para solucionarlo y no solo en el sector de La Cadena, sino también en otros sectores críticos como el ex vertedero y Roca Roja.

Palabras a las que se sumó el seremi Pedro Barrios, indicando que desde el aluvión de 1991, el Ministerio de Obras Públicas y la academia comenzaron a evaluar cuál era la forma más eficiente de proteger a la población aguas abajo. “Hoy día tenemos cubierto una parte importante de Taltal y Tocopilla y en el caso de Antofagasta, tenemos cubiertas once de las quince quebradas más relevantes en relación con la población”, agregó.

Cabe destacar que en terreno ya se encuentran operando retroexcavadoras y camiones tolva, lo que permitirá recuperar la funcionalidad hidráulica de las obras. La presidenta de la Junta de Vecinos Villa El Salto, Felisa Godoy, expresó su esperanza en los trabajos: “Estamos bastante preocupados con los vecinos que viven en este sector, pero al mismo tiempo tranquilos ahora que se va a trabajar y que el Gobierno se ha hecho cargo de esta problemática que tenemos. Doy las gracias y tenemos la fe y la confianza de que se haga todo y salga bien. La gente no entiende, no tiene cultura, llegan y tiran la basura, no saben el perjuicio y la maldad que le hacen a la gente”.



Por su parte, la gobernadora regional (s), Patricia Lanas Véliz, adelantó que el GORE complementará estas labores con un programa de educación ambiental enfocado en los niños, con miras a un cambio cultural a largo plazo.

Actualmente, Antofagasta cuenta con 11 sistemas de control aluvional distribuidos en distintas quebradas, entre ellas: Bonilla, El Ancla, Farellones, y Jardines del Sur, lo que forma parte de un esfuerzo sostenido para mitigar riesgos ante eventos de lluvias intensas.