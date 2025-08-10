14.6 C
Antofagasta
Martes 12 de Agosto del 2025 09:25
Intento de robo de cables dejó sin luz por horas a vecinos del sector norte de Antofagasta

El hecho, ocurrido en el alimentador Trocadero, dañó la infraestructura eléctrica y provocó un extenso corte que afectó a numerosos clientes. CGE anunció acciones legales para esclarecer el delito.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Durante la tarde de este sábado 9 de agosto, un intento de robo de conductor eléctrico provocó un corte prolongado de suministro en el sector norte de Antofagasta, dejando a cientos de vecinos sin luz por varias horas.

Según informó CGE, la interrupción comenzó cerca de las 17:00 horas debido a un daño en la infraestructura del alimentador Trocadero, lo que obligó a la desconexión del servicio mientras los equipos técnicos trabajaban en la reparación. El suministro fue completamente restablecido durante la jornada.

La compañía adelantó que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones establecidas por la ley. Además, reiteró su compromiso de colaborar con las instituciones para prevenir este tipo de delitos, que no solo afectan la continuidad del servicio eléctrico, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas.

CGE llamó a la comunidad a mantener la precaución y evitar acercarse a cables o estructuras eléctricas dañadas, ya que podrían estar energizadas. Para reportar emergencias o realizar consultas, la empresa dispone de sus canales oficiales: el número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, el sitio web www.cge.cl, la aplicación CGE 1click y el WhatsApp +569 895 68 479.

