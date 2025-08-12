Arena Parque Croacia de Antofagasta reabre con actividades deportivas para toda la comunidad

Tras obras de mejoramiento y como parte del plan de recuperación de espacios públicos, la Municipalidad de Antofagasta junto a la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDR) reabrirán la Arena Parque Croacia con una gran jornada deportiva gratuita, abierta a familias, niñas y niños.

El presidente del directorio de la CMDR y alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic Burgos, destacó que la remodelación incluye una moderna iluminación que cumple con altos estándares y mejora las condiciones para la práctica deportiva local. “La entrada es completamente gratuita: invitamos a niños y niñas a participar de la clínica deportiva y a toda la comunidad a vivir una jornada llena de deporte”, señaló.

El programa comenzará a las 17:00 horas con una activación de baile entretenido a cargo de DIDECO. A las 18:00 horas, la Selección de Chile impartirá una clínica de fútbol playa para niños y niñas. Luego, a las 19:00 horas, se disputará un duelo de balonmano playa entre la Selección de Chile Zona Norte y el Club B.M. Antofagasta. El cierre será a las 20:30 horas con un partido de fútbol playa entre la Selección de Chile, recién llegada del Mundial en África y la Selección I.M.A – CMDR.

Braulio Otárola Rojas, director ejecutivo de la CMDR, resaltó que será “una verdadera fiesta del deporte en el Parque Croacia, recientemente remodelada para que todos los vecinos puedan disfrutar del deporte en nuestra ciudad”.

La invitación es a llegar con anticipación, asistir en familia y disfrutar de una tarde-noche de deporte y música en la Arena Parque Croacia. La entrada es gratuita.