Sindicato que opera a distancia Escondida y Spence alcanza acuerdo con BHP Copper Advanced Services (CAS)

Este martes 12 de agosto, Copper Advanced Services (CAS), empresa que opera de forma remota las faenas de Minera Escondida y Spence, anunció la firma de un nuevo contrato colectivo con el Sindicato de Empresa CIO BHP CAS, tras semanas de negociaciones.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de 36 meses, fue aprobado por la mayoría de los socios del sindicato y establece mejoras significativas para los trabajadores.

De acuerdo a información de Diario Financiero, el convenio contempla un incremento del 25% en el bono de producción, un aumento general del 5% en el contrato, así como mejoras en beneficios de escolaridad, salud y bonos fijos. También se suman nuevos incentivos, como bonos por capacitación y vacaciones.

Desde CAS-BHP destacaron el “permanente espíritu de diálogo, respeto y esfuerzo” mostrado por ambas comisiones negociadoras, valorando el acuerdo como sustentable y beneficioso para ambas partes, en concordancia con los desafíos que enfrenta la compañía.

La operación remota de Minera Escondida y Spence continua desarrollándose con normalidad.