Caso Convenios: Fiscalía de Antofagasta cierra investigación en cuatro aristas y alista acusación contra 7 imputados



La Fiscalía Regional de Antofagasta informó al Juzgado de Garantía el cierre de la investigación en cuatro de las aristas vinculadas al llamado Caso Convenios: Democracia Viva, Fusupo, Tomarte y Fibra.

Con este trámite, comienza a correr el plazo legal de diez días para que el Ministerio Público presente la acusación formal en contra de siete imputados que forman parte de esta causa, la cual ha marcado la agenda política y judicial del país por presuntas irregularidades en el traspaso y uso de fondos públicos a fundaciones y corporaciones privadas.

El Caso Convenios ha derivado en múltiples líneas investigativas a lo largo del país, siendo la Región de Antofagasta uno de los epicentros, especialmente tras revelarse el vínculo de Democracia Viva con exautoridades y la eventual malversación de cuantiosos recursos.

La acusación que presentará la Fiscalía podría dar paso a un juicio oral, instancia en la que se determinarán las responsabilidades penales de los involucrados en estas cuatro aristas.

Contexto

El Caso Convenios estalló en junio de 2023, cuando se conocieron los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, lo que derivó en investigaciones a nivel nacional y en la apertura de decenas de causas por presunta corrupción, fraude al fisco y otros delitos asociados.