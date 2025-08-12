Caso Katherine Yoma: Exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez es formalizado y queda con arraigo nacional

Este martes 12 de agosto fue formalizado el ex alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, por el delito de violación de secreto, luego de divulgar información privada de la profesora Katherine Yoma, fallecida tras denunciar acoso, amenazas y agresiones en su lugar de trabajo.

El ex jefe comunal no se presentó a la audiencia anterior, pero esta vez sí llegó hasta el centro de justicia para ser notificado de los cargos en su contra. El tribunal determinó que quedara con arraigo nacional y fijó 60 días de plazo para la investigación, prohibiéndole salir del país, aunque sin medidas cautelares como prisión preventiva o arresto domiciliario.

La causa fue presentada por la familia de la profesora, quien antes de su deceso denunció haber sido víctima de hostigamiento y daños por parte de un apoderado. Según la acusación, Velásquez divulgó en redes sociales antecedentes médicos y personales de Yoma, con el fin de desacreditar sus denuncias y deslindar responsabilidades institucionales de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

Tras la formalización, Karina Yoma Valdivia, en representación de la familia, emitió una declaración pública señalando:

“Este es el primer paso de un debido proceso que esperemos marque precedentes y nunca más una autoridad pública vulnere derechos y cometa actos indolentes, menos hacia una persona que ya no está entre nosotros. Kathy, te creíamos, creemos y creeremos siempre, te amamos, honramos y te defenderemos por la eternidad”.

Este caso es uno de los múltiples procesos judiciales que enfrenta el ex edil. Actualmente también es investigado por fraude al fisco, tras la pérdida de 600 millones de pesos durante el Festival de Antofagasta, y por el uso de abogados municipales para fines particulares. Además, se encuentra en curso un proceso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) por abandono de deberes y faltas a la probidad, que podría inhabilitarlo para postular o ejercer cargos públicos.