Tocopilla

Fiscalización dejó 3 detenidos por conducir en estado de ebriedad en Tocopilla

Además, uno de los conductores involucrados dio positivo en narcotest por consumo de cocaína.

Durante la madrugada del domingo 10 de agosto, la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla junto a Carabineros de la Cuarta Comisaría y el Servicio de Tolerancia Cero de Senda llevaron a cabo un operativo que contempló controles vehiculares y toma de Alcotest a conductores que transitaban por la comuna. 

El procedimiento contempló un total de  37 controles, realizando 35 alcotest y 2 narcotest, los que dejaron a 3 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad y donde además, uno de ellos daría positivo por consumo de cocaína.

Al respecto, la Delegada Presidencial Provincial de Tocopilla, Rachel Cortés Cortés indicó que “Estas fiscalizaciones nos permiten garantizar una mayor seguridad vial en el territorio, pero también prevenir conductas negativas de conducción, por lo que reiteramos nuevamente el llamado al auto cuidado, estar precavidos es tarea de todos, no solo de quienes conducen, quienes se suben a los vehículos como acompañantes de igual forma son responsables”. 

También, agradeció el trabajo conjunto realizado por Carabineros y Senda, en especial al director regional del servicio, Néstor Maizares, quién constantemente coordina este servicio en beneficio de la comuna.

