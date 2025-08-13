15.6 C
Atacó a su víctima mientras dormía: Formalizan a sujeto detenido por homicidio frustrado en campamento La Negra de Antofagasta

El pasado 7 de agosto, el imputado, de nacionalidad chilena, ingresó al domicilio de la víctima y lo atacó en reiteradas oportunidades con un elemento cortopunzante y un arma a postones.

La unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó por homicidio frustrado a un imputado, de nacionalidad chilena, detenido por carabineros de la SIP de la Tercera Comisaría, por agredir durante la madrugada del 7 de agosto a una víctima masculina en el campamento La Negra de Antofagasta.

Según los antecedentes reunidos durante la investigación, mientras la víctima dormía al interior de un domicilio, el imputado ingresó a dicho inmueble y la atacó con un elemento cortopunzante en reiteradas ocasiones, además de dispararle con un arma a postones, provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo.

La víctima fue auxiliada por vecinos que de inmediato lo trasladaron a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron lesiones de gravedad, mientras que el imputado huyó del lugar.

En el sitio del suceso se constituyó un fiscal especializado de la unidad SACFI, acompañado por el equipo ECOH y carabineros de la SIP y Labocar, quienes rápidamente lograron la identificación del autor del hecho y su detención este martes 12 de agosto.

En tanto, por petición del Ministerio Público, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, mientras se cumple con el plazo de investigación de 120 días.

