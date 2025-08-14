VIDEO | Antofagasta: Camión vuelca en avenida Salvador Allende y provoca derrame de combustible

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves movilizó a las unidades de emergencia en Antofagasta, luego del vuelco de un camión en la intersección de avenida Salvador Allende con calle Óscar Bonilla.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo de carga transportaría combustible, por lo que Bomberos y personal especializado trabajan en el lugar para contener la situación y prevenir riesgos mayores.

El tránsito se mantiene interrumpido en el sector mientras se realizan las labores de control y seguridad, por lo que se recomienda a conductores utilizar vías alternativas.

Las causas del accidente serán investigadas por las autoridades competentes.