“No me va a callar, no le tengo miedo”: Diputado Videla responde a demanda de exseremi denunciado por maltrato animal

El diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, acusó un intento de amedrentamiento tras la acción legal presentada por un exseremi investigado por presuntamente poner vidrio en la comida de un perro comunitario. Parlamentario indicó que esta acción no lo intimida y llegará "hasta las últimas consecuencias" para que se haga justicia.

Por El Diario de Antofagasta
La tensión política y judicial en Antofagasta sumó un nuevo capítulo luego de que el exseremi denunciado por colocar vidrio en la comida de un perro comunitario y portar una pistola eléctrica presentara una demanda en contra del diputado Sebastián Videla y de quienes han expuesto públicamente el caso.

El parlamentario reaccionó con firmeza ante lo que considera un intento de amedrentamiento.

“No me va a callar, no le tengo miedo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y para proteger a quienes defienden a los animales”, declaró Videla.

La Fiscalía de Antofagasta confirmó que ya inició una investigación en contra del exseremi, atendiendo a la gravedad de las denuncias y al riesgo que, según numerosos vecinos, representa esta persona para la comunidad.

“Agradezco a la Fiscalía por tomar la denuncia contra esta persona que, según muchos vecinos, es un peligro”, agregó el parlamentario.

Videla reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos animales y aseguró que continuará impulsando acciones para que los casos de maltrato no queden impunes, enfatizando que “los responsables deben enfrentar las sanciones que correspondan según la ley”.

