“No me va a callar, no le tengo miedo”: Diputado Videla responde a demanda de exseremi denunciado por maltrato animal

La tensión política y judicial en Antofagasta sumó un nuevo capítulo luego de que el exseremi denunciado por colocar vidrio en la comida de un perro comunitario y portar una pistola eléctrica presentara una demanda en contra del diputado Sebastián Videla y de quienes han expuesto públicamente el caso.

El parlamentario reaccionó con firmeza ante lo que considera un intento de amedrentamiento.

“No me va a callar, no le tengo miedo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y para proteger a quienes defienden a los animales”, declaró Videla.

La Fiscalía de Antofagasta confirmó que ya inició una investigación en contra del exseremi, atendiendo a la gravedad de las denuncias y al riesgo que, según numerosos vecinos, representa esta persona para la comunidad.

“Agradezco a la Fiscalía por tomar la denuncia contra esta persona que, según muchos vecinos, es un peligro”, agregó el parlamentario.

Videla reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos animales y aseguró que continuará impulsando acciones para que los casos de maltrato no queden impunes, enfatizando que “los responsables deben enfrentar las sanciones que correspondan según la ley”.

VIDEO