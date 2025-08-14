14.6 C
Antofagasta
Sábado 16 de Agosto del 2025 00:46
La mayoría usada para delivery: Municipio retiró diez motocicletas sin documentación en operativo en el centro de Antofagasta

En el marco del Plan de Ordenamiento Comunal, inspectores municipales y Carabineros realizaron controles de tránsito y fiscalizaciones que dejaron como resultado el retiro de 10 motos, en su mayoría de reparto, por circular sin la documentación exigida por ley.

Por El Diario de Antofagasta
En el marco del Plan de Ordenamiento Comunal, la Municipalidad de Antofagasta realizó un operativo de fiscalización en el centro de la ciudad, retirando de circulación 10 motocicletas que no contaban con la documentación exigida por Ley.

El Alcalde Sacha Razmilic, destacó el trabajo que se ha desarrollado en estos ocho meses de gestión, señalando que “hemos hecho un trabajo intenso de recuperación de espacios públicos y ordenamiento de la ciudad, retirando motos que andan sin papeles, sin documentación, la mayoría de ellos de aplicaciones de delivery. Esta es una manera de poner orden, no puede ser que anden vehículos sin documentación. Diez motos nos estamos llevando hoy hacia nuestro corralón municipal para recibir estos vehículos que no deben estar circulando por la ciudad”.

La fiscalización contempló además 63 controles de tránsito, 47 controles de identidad y 17 infracciones por distintas faltas
La autoridad comunal recalcó que este tipo de controles se mantendrán de manera constante, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar que todos los vehículos cumplan con la normativa vigente.

