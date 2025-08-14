La mayoría usada para delivery: Municipio retiró diez motocicletas sin documentación en operativo en el centro de Antofagasta

En el marco del Plan de Ordenamiento Comunal, la Municipalidad de Antofagasta realizó un operativo de fiscalización en el centro de la ciudad, retirando de circulación 10 motocicletas que no contaban con la documentación exigida por Ley.

El Alcalde Sacha Razmilic, destacó el trabajo que se ha desarrollado en estos ocho meses de gestión, señalando que “hemos hecho un trabajo intenso de recuperación de espacios públicos y ordenamiento de la ciudad, retirando motos que andan sin papeles, sin documentación, la mayoría de ellos de aplicaciones de delivery. Esta es una manera de poner orden, no puede ser que anden vehículos sin documentación. Diez motos nos estamos llevando hoy hacia nuestro corralón municipal para recibir estos vehículos que no deben estar circulando por la ciudad”.

La fiscalización contempló además 63 controles de tránsito, 47 controles de identidad y 17 infracciones por distintas faltas

La autoridad comunal recalcó que este tipo de controles se mantendrán de manera constante, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar que todos los vehículos cumplan con la normativa vigente.