Vecino de Antofagasta denuncia insalubridad en la intersección de Matta con Prat por uso como baño público

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el usuario @SoyTago expuso una grave situación de insalubridad en el centro de Antofagasta, específicamente en la intersección de las calles Matta con Prat. Según su denuncia, este punto es utilizado por repartidores de delivery como un baño público, generando un foco de contaminación en plena vía pública.

El denunciante asegura que la problemática se ha extendido por meses, situación que lo ha llevado a limpiar el lugar a diario “con litros de cloro”. La situación, que ha sido denunciada reiteradamente, no ha tenido respuesta de las autoridades locales. El usuario etiquetó a la Seremi de Salud, al municipio de Antofagasta y a la cuenta del alcalde Sacha Razmilic, criticando la “absoluta indiferencia y sordera” de las autoridades frente a la situación.

En su publicación, el usuario ironizó con la situación, denominando al lugar como un “WC Express para delivery” con “uso libre, sin horario y con limpieza diaria incluida”, refiriéndose a su propio esfuerzo.