14.6 C
Antofagasta
Sábado 16 de Agosto del 2025 01:35
Facebook Instagram Twitter
Denuncias

Vecino de Antofagasta denuncia insalubridad en la intersección de Matta con Prat por uso como baño público

A través de su cuenta de X (ex Twitter), un usuario evidenció con fotografías el uso de una céntrica esquina de la comuna por parte de repartidores de delivery, mientras acusa la inacción de las autoridades locales por meses.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
X: @SoyTago

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el usuario @SoyTago expuso una grave situación de insalubridad en el centro de Antofagasta, específicamente en la intersección de las calles Matta con Prat. Según su denuncia, este punto es utilizado por repartidores de delivery como un baño público, generando un foco de contaminación en plena vía pública.

El denunciante asegura que la problemática se ha extendido por meses, situación que lo ha llevado a limpiar el lugar a diario “con litros de cloro”. La situación, que ha sido denunciada reiteradamente, no ha tenido respuesta de las autoridades locales. El usuario etiquetó a la Seremi de Salud, al municipio de Antofagasta y a la cuenta del alcalde Sacha Razmilic, criticando la “absoluta indiferencia y sordera” de las autoridades frente a la situación.

En su publicación, el usuario ironizó con la situación, denominando al lugar como un “WC Express para delivery” con “uso libre, sin horario y con limpieza diaria incluida”, refiriéndose a su propio esfuerzo.

3 Comentarios

  2. No es la única calle que se usa como baño, Orella entre Ossa y 14 de Febrero vereda sur también con fecas humanas todas las mañanas, lo veo al ir a mi trabajo a diario, en el costado de el Liceo de Hombres. Es como en los libros que relatan historia de la Edad Media.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
La mayoría usada para delivery: Municipio retiró diez motocicletas sin documentación en operativo en el centro de Antofagasta
Artículo siguiente
Antofagasta estrena Feria de Emprendedores “Los Girasoles” en nuevo espacio junto al Estadio Regional
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.