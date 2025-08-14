Antofagasta estrena Feria de Emprendedores “Los Girasoles” en nuevo espacio junto al Estadio Regional

Con entusiasmo y altas expectativas, más de 30 emprendedores antofagastinos inauguraron la Feria “Los Girasoles” en su nuevo hogar: la explanada sur del Estadio Regional. Este espacio, recuperado y acondicionado por la Municipalidad de Antofagasta y la CMDR, ofrece un entorno seguro y ordenado para que los comerciantes locales muestren y vendan sus productos.

La feria reúne una amplia variedad de propuestas: desde artículos para el cuidado del automóvil, ropa y joyería, hasta maquillaje, regalos, decoración, gastronomía y productos en tendencia. Entre ellos está Marce Olivares, de Detallitos Paz, quien ofrece decoración y joyería. “Este cambio nos permite trabajar de forma más ordenada y con todos los permisos al día”, comentó.

También participa Oriana Carrasco, con un stand de maquillaje, regalos y bazar, quien extendió la invitación: “Queremos que la gente venga a conocernos. Hay premios para niños los fines de semana y un ambiente familiar”.

Otros locatarios, como Miguel Bustamante de “Mana”, valoran la oportunidad de contar con un espacio fijo, aunque llaman a fortalecer la difusión para atraer más público. “Estamos frente al Parque Japonés y al lado del Estadio y el Balneario Municipal. Los esperamos este fin de semana largo”, señaló.

Marjory Sánchez, dedicada a productos para el cuidado y limpieza de automóviles, también se sumó al llamado, “Los invito a la Feria de Emprendedores Los Girasoles, donde podrán encontrar desodorantes ambientales, silicona, antigrasa, champú con cera y más. Funcionamos de lunes a domingo de 16:00 a 23:00 horas para que todos puedan visitarnos”

El alcalde Sacha Razmilic destacó la recuperación del lugar, antes deteriorado y abandonado, “Este espacio, que era un foco de delincuencia y suciedad, hoy lo hemos recuperado para que sea ocupado por nuestras emprendedoras y emprendedores, trabajando con sus permisos y de forma ordenada. Estamos muy contentos de ponerlo a disposición de toda la comunidad”.

Por su parte, la directora de DIDECO, Yantiel Calderón, resaltó el trabajo previo para concretar el traslado,“Desde enero estuvimos en diálogo con los emprendedores para encontrar un espacio que les diera mejores condiciones. Hoy contamos con una zona maravillosa, integrada con el sector de skate y food trucks”

La feria, además de su oferta de productos, cuenta con un espacio para la práctica de skate, integrando el emprendimiento con el deporte y la recreación.

“Los Girasoles” atenderá de lunes a domingo, entre las 16:00 y las 23:00 horas. Una oportunidad ideal para apoyar el talento local, disfrutar de la gastronomía y pasar una tarde diferente en familia.