Fiscalización vehicular dejó un detenido y diversas multas por infracciones de tránsito en el sector La Chimba al norte de Antofagasta

El Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta desarrolló un nuevo operativo de control y fiscalización vehicular en el sector norte de la capital regional, como parte de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo de La Chimba.

Inspectores fiscales de la Seremi de Transportes y Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada, realizaron más de 30 controles vehiculares y de identidad en Huamachuco con La Copia. La acción dejó como resultado 13 citaciones al Segundo Juzgado de Policía Local por infracción a la Ley de Tránsito y la detención de un conductor por mantener una orden de aprehensión vigente.

Este operativo forma parte de una serie de intervenciones que se realiza semanalmente en el sector norte de la ciudad, así lo explicó la Seremi (s) de Seguridad Pública, Paulina Larrondo Vildósola. “Estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos con los vecinos en la mesa de trabajo del ex vertedero La Chimba donde el Gobierno mediante el ministerio de seguridad coordina controles semanales para fiscalizar y prevenir el tránsito de vehículos con escombros lo que genera quemas, la idea es fiscalizar en las inmediaciones y cercanía del ex vertedero“. Además recordó que este despliegue está inserto dentro del Plan “Calles Protegidas”.

Cabe destacar que desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública, solo en el sector de La Chimba, se han realizado 16 operativos de fiscalización, 290 citaciones por infracción a la Ley de Tránsito, 588 controles de identidad y 970 controles vehiculares.