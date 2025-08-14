Fatal accidente entre vehículo y ciclista en el centro de Antofagasta

La tarde de este jueves 14 de agosto, un grave accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Manuel Balmaceda con Sucre, en el centro de Antofagasta.

Según información preliminar entregada por Bomberos, la emergencia fue inicialmente reportada como el atropello de un peatón, pero posteriormente se confirmó que se trató de la colisión de un vehículo menor de alta energía con un ciclista.

Lamentablemente, producto del impacto, la persona involucrada de 44 años falleció en el lugar. El procedimiento quedó a cargo de Carabineros, mientras que personal de la SIAT concurrió para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas del hecho.