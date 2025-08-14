13.6 C
Antofagasta
Sábado 16 de Agosto del 2025 02:40
Antofagasta

Fatal accidente entre vehículo y ciclista en el centro de Antofagasta

La colisión de alta energía ocurrió la tarde de este jueves en la intersección de avenida Balmaceda con Sucre, dejando a una persona fallecida en el lugar.

Por Lesly Lara
Lesly Lara
Lesly Lara

La tarde de este jueves 14 de agosto, un grave accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Manuel Balmaceda con Sucre, en el centro de Antofagasta.

Según información preliminar entregada por Bomberos, la emergencia fue inicialmente reportada como el atropello de un peatón, pero posteriormente se confirmó que se trató de la colisión de un vehículo menor de alta energía con un ciclista.

Lamentablemente, producto del impacto, la persona involucrada de 44 años falleció en el lugar. El procedimiento quedó a cargo de Carabineros, mientras que personal de la SIAT concurrió para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas del hecho.

