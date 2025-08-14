Operativo en Antofagasta rescata a una veintena de mujeres y deja 22 detenidos por trata de personas

Una investigación de largo aliento permitió concretar este jueves 14 de agosto un amplio operativo en Antofagasta contra organizaciones criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La acción, encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, su unidad SACFI, y brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), dejó como resultado 22 detenidos, en su mayoría extranjeros de nacionalidad colombiana y venezolana. e incautaciones preliminares que ascienden a $542 millones en bienes y dinero.

Según detalló el fiscal regional, Juan Castro Bekios, entre lo incautado se encuentran $86 millones en efectivo, 11 vehículos, joyas, documentos y dispositivos electrónicos. Además, se ordenó el congelamiento de 87 cuentas bancarias y la prohibición de enajenar una vivienda y varios automóviles.

Durante los allanamientos, realizados en simultáneo en diversos domicilios, se logró ubicar a una veintena de mujeres extranjeras víctimas de las organizaciones, quienes quedaron bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional.

El persecutor destacó que la operación no solo permitió detener a los involucrados, sino también golpear el patrimonio de las bandas criminales. “Se utilizaron todas las técnicas que permite nuestra legislación, tanto para acreditar los delitos de trata como para rastrear las ganancias ilícitas de estas organizaciones”, señaló.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Jorge Aguillón, explicó que las diligencias son fruto de un año de trabajo investigativo. “Golpear su patrimonio es golpearlos donde más les duele”, afirmó.

En tanto, el jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera, subrayó que el operativo permitió “rescatar del flagelo de la trata de personas a una veintena de mujeres explotadas” y desarticular a las bandas desde su estructura patrimonial.

Por orden del Ministerio Público, los detenidos quedaron con detención ampliada hasta el próximo martes, día en que serán formalizados y se solicitarán medidas cautelares.