Sustentabilidad, seguridad y transparencia: Minera Antucoya reaseguró el sello internacional The Copper Mark

La producción de cobre con altos estándares de responsabilidad y sustentabilidad de Minera Antucoya, operación de Antofagasta Minerals, fue nuevamente reconocida, al reasegurar el sello The Copper Mark, distinción que acredita 33 criterios de sustentabilidad en las categorías medio ambiente, social y gobernanza. Con ello, el Grupo Minero recertifica a sus tres operaciones en la región de Antofagasta, luego del exitoso proceso realizado en las mineras Zaldívar y Centinela.

“El año pasado, Centinela y Zaldívar fueron las primeras compañías mineras a nivel mundial en recertificar el sello The Copper Mark bajo sus nuevos criterios. Ahora se suma Antucoya, compañía en la que se ha destacado el diálogo con las comunidades y los robustos sistemas de gestión que tiene, reafirmando así nuestro compromiso con una producción de cobre responsable y sustentable”, señaló Alejandra Vial, vicepresidenta de Sustentabilidad de Antofagasta Minerals.

De acuerdo con el informe entregado por The Copper Mark a través de revisores independientes, el equipo de Antucoya aborda de manera coherente los aspectos de gobernanza, medio ambiente, seguridad y relación con las comunidades, reconociendo especialmente el protagonismo y la colaboración de los trabajadores y trabajadoras durante todo el proceso de verificación.

“Este sello confirma que nuestro cobre es producido con altos estándares de sustentabilidad: priorizando la seguridad y salud de cada integrante de la compañía, cuidando el medio ambiente y contribuyendo a construir una mejor sociedad con las comunidades que nos acogen”, señaló Ivo Fadic, gerente general de la operación.

Compromiso con María Elena

El compromiso con el territorio y su desarrollo, reflejado en el apoyo constante de Antucoya en diferentes proyectos impulsados por la comunidad de María Elena, en un trabajo colaborativo con organizaciones sociales, instituciones y autoridades, fueron también puntos clave en el proceso de recertificación.

Para Felipe Alveal, gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, el reconocimiento refleja una gestión que incorpora buenas prácticas en todos los ámbitos, fortaleciendo la confianza de los trabajadores, las comunidades y sus aliados estratégicos. “Más allá de producir cobre, lo relevante es cómo lo hacemos. Nuestra relación cercana con la comunidad de María Elena y el trabajo colaborativo a nivel regional reflejan nuestro compromiso a través de un diálogo permanente y transparente”, agregó.

Sustentabilidad y medio ambiente

La certificaciónThe Copper Mark es una de las más reconocidas a nivel internacional en sostenibilidad para la industria minera. Cada compañía se somete de forma voluntaria y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU), considera la revisión de políticas y lineamientos internos, además de registros de implementación de sus prácticas, tanto a nivel del Grupo Minero como específicos de la compañía.

Entre sus nuevos criterios, vigentes desde 2024, destacan sistema de gestión, evaluación de riesgos, acción climática, economía circular, diversidad, equidad e inclusión. Entre los parámetros medioambientales evaluados figuran acción climática, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), economía circular, gestión hídrica y de desechos, gestión de relaves y biodiversidad. En tanto, en lo social evalúa derechos humanos, derechos de los trabajadores, diversidad e inclusión, mientras que en gobernanza lo hace en sistema de gestión, evaluación de riesgos y cadena de suministros responsable.