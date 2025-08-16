Dos parapentistas resultan heridos tras caer en sector La Rinconada de Antofagasta

Una emergencia se registró la tarde de este viernes 15 de agosto en la comuna de Antofagasta tras la caída de un parapente con dos ocupantes. El accidente ocurrió en el sector de La Rinconada, específicamente sobre un acantilado en el kilómetro 5 de la Ruta B-440, lo que movilizó a personal de Bomberos y a un equipo especializado del GOPE de Carabineros.

La primera alerta se dio a las 14:30 horas, movilizando a unidades de Bomberos. Debido a la complejidad geográfica del sector y a la altura de la caída, se requirió la colaboración de un equipo especializado de Carabineros del GOPE. Las víctimas, un hombre de 47 años y una mujer de 54, quienes resultaron con diversas lesiones, fueron rescatadas por los equipos de emergencia y entregadas al personal del SAMU para ser trasladadas al Hospital Regional.

Afortunadamente, ambos parapentistas, de nacionalidad chilena, se encontraban sin riesgo vital al momento del rescate.