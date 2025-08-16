Un detenido, droga y mercancía ilegal: Refuerzan fiscalización en Plaza Sotomayor de Antofagasta para erradicar comercio irregular

En el marco de un operativo de fiscalización planificado para mantener el orden y control en el sector de Plaza Sotomayor, personal municipal, en coordinación con carabineros, realizó acciones para enfrentar el comercio irregular en el lugar.

Durante el procedimiento, se registró la detención de una persona que operaba un carro de comida sin contar con los permisos correspondientes. La aprehensión fue efectuada por Carabineros, luego de que el individuo se opusiera tanto a la acción policial como a la labor de los fiscalizadores municipales.

Asimismo, se procedió al retiro y decomiso de mercadería a un comerciante ambulante que no disponía de autorización para ejercer la actividad. Entre las especies incautadas, principalmente ropa, y durante el conteo de las actas, se detectó una cantidad menor de drogas, aparentemente marihuana (cannabis sativa), que podría haber estado destinada a la venta o al microtráfico.

Al respecto, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, señaló que estas acciones se enmarcan en la estrategia de ordenamiento comunal implementada por la actual administración municipal, “esta administración ha hecho un reordenamiento de la ciudad destinando ciertos espacios para el ejercicio de esta actividad. Vamos a ser inflexibles en el control de aquellos espacios que están dispuestos para el uso de la población en términos generales”.