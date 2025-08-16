15.6 C
Antofagasta
Domingo 17 de Agosto del 2025 10:03
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Un detenido, droga y mercancía ilegal: Refuerzan fiscalización en Plaza Sotomayor de Antofagasta para erradicar comercio irregular

Municipalidad y Carabineros realizaron un procedimiento conjunto que busca mantener el orden y la seguridad en el sector céntrico de la ciudad.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

En el marco de un operativo de fiscalización planificado para mantener el orden y control en el sector de Plaza Sotomayor, personal municipal, en coordinación con carabineros, realizó acciones para enfrentar el comercio irregular en el lugar.

Durante el procedimiento, se registró la detención de una persona que operaba un carro de comida sin contar con los permisos correspondientes. La aprehensión fue efectuada por Carabineros, luego de que el individuo se opusiera tanto a la acción policial como a la labor de los fiscalizadores municipales.

Asimismo, se procedió al retiro y decomiso de mercadería a un comerciante ambulante que no disponía de autorización para ejercer la actividad. Entre las especies incautadas, principalmente ropa, y durante el conteo de las actas, se detectó una cantidad menor de drogas, aparentemente marihuana (cannabis sativa), que podría haber estado destinada a la venta o al microtráfico.

Al respecto, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, señaló que estas acciones se enmarcan en la estrategia de ordenamiento comunal implementada por la actual administración municipal, “esta administración ha hecho un reordenamiento de la ciudad destinando ciertos espacios para el ejercicio de esta actividad. Vamos a ser inflexibles en el control de aquellos espacios que están dispuestos para el uso de la población en términos generales”.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Operativo en Antofagasta rescata a una veintena de mujeres y deja 22 detenidos por trata de personas
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.