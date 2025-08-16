15.6 C
Antofagasta
Domingo 17 de Agosto del 2025 10:05
Antofagasta

Actualizan Alerta Temprana Preventiva por fuertes vientos en la región de Antofagasta

Se pronostican vientos de hasta 110 km/h en la cordillera y la probabilidad de tormentas de arena en la pampa, llamando a la población a tomar precauciones y alejarse de zonas de riesgo.

Por El Diario de Antofagasta
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) actualizó la Alerta Temprana Preventiva por viento para toda la Región de Antofagasta. La medida, que se encuentra vigente desde el 14 de agosto de 2025, se renueva en base a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que emitió dos nuevos avisos por vientos moderados a fuertes y la probabilidad de tormentas de arena para los próximos días.

Según el pronóstico, las zonas de la cordillera de la costa y la cordillera serán las más afectadas, con vientos que podrían alcanzar los 110 km/h entre el 18 y el 19 de agosto. En la pampa, el aviso meteorológico vigente pronostica vientos normales a moderados con rachas de hasta 50 km/h y probabilidad de tormentas de arena, que se extenderán desde el domingo 17 hasta el lunes 18 de agosto.

La actualización de la alerta por parte del SENAPRED busca reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo. En este contexto, el organismo recomienda a la población informarse sobre las condiciones del tiempo y tomar precauciones, como alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar debido al viento

