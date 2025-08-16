Con un vibrante evento deportivo: Inauguran el renovado Arena del Parque Croacia de Antofagasta

Con un vibrante espectáculo deportivo protagonizado por la selección chilena de fútbol playa y el combinado nacional de handball playa, la municipalidad inauguró oficialmente el renovado Arena del Parque Croacia, un espacio recuperado para la comunidad y destinado a las disciplinas deportivas de arena.

El Alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, expresó su satisfacción por la apertura del recinto, sintiéndose emocionado por la concreción de este trabajo “hace muchos años que no se podía ingresar a esta cancha, nos tocó un trabajo importante de sanitizarla, porque estuvo muchos años con mal uso. Este es un lugar abierto para la comunidad, para los deportes de arena, como el fútbol, el handball, el voleibol, el rugby y otras disciplinas de playas. Las actividades culturales las tendremos en el otro anfiteatro del Parque Croacia, pero esta arena está dedicada al deporte”.

La concejal, Carolina Rivera, subrayó la coordinación municipal agregando que “aquí hubo voluntad del municipio, liderando un trabajo colaborativo entre distintas direcciones y corporaciones junto al alcalde. Estoy muy contenta y expectante de todo lo que sucederá aquí”.

Por su parte, el Secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, Braulio Otarola, señaló que “esta una recuperación de espacio público a través del deporte. En este lugar se podrán realizar diversas disciplinas de arena, no sólo fútbol y balonmano, sino también tenis, rugby y vóleibol”.

El entrenador de la selección chilena de fútbol playa, Eduardo Medalla, celebró la apertura de este nuevo espacio deportivo para la comuna, catalogando el hito como “una magnífica noticia. Me comentaron que este lugar estaba siendo utilizado para otros fines y no hay nada mejor que recuperarlo para el deporte. Los deportes de playas están creciendo a nivel mundial, nosotros como selección clasificamos por primera vez a un mundial y nuestro desafío es desarrollarnos en todo el país”.

La jornada de inauguración reunió a un gran marco de público en un ambiente familiar, marcando el inicio de una nueva etapa para el Arena del Parque Croacia, que promete convertirse en un punto de encuentro para el deporte y la vida sana en Antofagasta.