VIDEO | Tras meses de espera: liberan campaña de Dua Lipa grabada en San Pedro de Atacama y Santiago

La cantante, actriz y compositora Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos con el estreno oficial de la campaña mundial del perfume Libre de Yves Saint Laurent (YSL), cuyo rodaje se realizó en Chile durante enero de este año. El lanzamiento se concretó este viernes 15 de agosto, luego de siete meses de espera en los que la casa de moda fue adelantando pequeños vistazos del material.

El registro muestra imponentes postales del desierto de Atacama, captadas en San Pedro, así como escenas en blanco y negro grabadas en pleno centro de Santiago. Entre los puntos elegidos se encuentran el Paseo Bandera, el Club de la Unión y calle Mac-Iver, donde la artista fue vista por cientos de fanáticos durante la filmación.

“Libre de corazón. Estás mirando el nuevo capítulo de Libre”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram al compartir un adelanto del comercial de 30 segundos. En paralelo, YSL publicó la versión extendida en YouTube, de un minuto y medio de duración, que combina la música de la artista con las imágenes grabadas en Chile.

La visita de la tres veces ganadora del Grammy no pasó desapercibida. Durante su estadía en enero, Dua Lipa también fue vista en Cajón del Maipo y el Embalse El Yeso, lugares que compartió en sus redes sociales. Su paso por el norte, en tanto, incluyó el sector de Vallecito en San Pedro de Atacama, donde rodó varias de las escenas más icónicas del video.

La artista volverá a Chile el 11 y 12 de noviembre con su Radical Optimism Tour, que llegará al Estadio Nacional. Mientras la primera fecha ya se encuentra agotada, aún quedan entradas disponibles para el segundo concierto a través de Ticketmaster.