Nueva actualización en la región de Antofagasta: pronostican nevadas y fuertes vientos desde este domingo

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una nueva actualización de la Alerta Temprana Preventiva para la región de Antofagasta, con vigencia desde el domingo 17 hasta el martes 19 de agosto de 2025. Se prevé la ocurrencia de nevadas normales a moderadas en la precordillera, precordillera salar y cordillera, además de vientos de intensidad moderada a fuerte en diversos puntos de la región.

Según el informe técnico de SENAPRED, entre el lunes 18 y martes 19 de agosto se esperan acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre 2 y 5 centímetros en la precordillera y precordillera salar, mientras que en la cordillera llegarían a los 10 centímetros.

A esto se suma la proyección de vientos de hasta 110 km/h en la cordillera, además de probabilidad de tormentas de arena en la pampa y litoral, lo que podría generar riesgos en la conectividad vial y suministro eléctrico.

La alerta preventiva abarca a todas las comunas de la región de Antofagasta, entre ellas Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, María Elena, Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe, además de la provincia de El Loa. En estos territorios se espera la mayor intensidad de nevadas y vientos, por lo que se recomienda extremar medidas preventivas ante posibles interrupciones de conectividad, afectaciones a viviendas y riesgos para quienes realizan excursiones o actividades en la cordillera.

El organismo llamó a la población a tomar medidas preventivas, como asegurar techumbres, podar árboles y ramas en riesgo de caída, reforzar la calefacción y extremar precauciones en rutas de altura para evitar situaciones de aislamiento por acumulación de nieve o congelamiento.

Asimismo, se recomendó a excursionistas y montañistas contar con la debida autorización de DIFROL y notificar su ingreso a Carabineros y CONAF, dado el aumento de riesgo en sectores cordilleranos.

La Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico se mantendrá vigente mientras las condiciones lo ameriten, y las autoridades realizarán un monitoreo permanente de la situación en coordinación con los comités provinciales y comunales de gestión del riesgo.