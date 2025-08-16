VIDEO | Caída de 12 postes provoca corte de luz en sector sur de Antofagasta

La tarde de este sábado 16 de agosto, alrededor de las 16:53 horas, Bomberos de Antofagasta acudió a una emergencia en el sector de Playa Blanca, tras la caída de múltiples postes del tendido eléctrico que generaron un amplio corte de suministro en la zona.

Según información preliminar entregada por Bomberos en el lugar, se trató de la caída de al menos 10 postes, cifra que posteriormente fue confirmada y actualizada por la empresa CGE a través de sus redes sociales, indicando que fueron 12 las estructuras afectadas.

Bomberos se desplegó por distintas intersecciones del área para atender la emergencia: Hermógenes Alfaro con Playa Blanca, Hermógenes Alfaro con Díaz Gana y Hermógenes Alfaro con Antonino Toro, donde trabajaron junto a Carabineros, personal municipal y brigadas de CGE.

A través de su plataforma, CGE informó que el corte de suministro eléctrico en Playa Blanca se debió a los 12 postes dañados tras un choque, y que sus equipos se trasladaron al lugar para realizar reparaciones que permitan normalizar el servicio. La compañía además confirmó el corte completo de energía en todo el sector afectado mientras duren los trabajos.

Finalmente, las unidades de Bomberos regresaron a sus cuarteles tras verificar la situación y dejar la emergencia en manos de las brigadas especializadas de CGE.