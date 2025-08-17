Choque entre dos vehículos deja dos personas lesionadas en sector sur de Antofagasta

La noche de este sábado se registró un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Universidad de Antofagasta con Avenida Ejército, que movilizó a diversas unidades de emergencia.

De acuerdo con la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta, hasta el lugar acudieron las compañías R-3 y BR-4 tras la alerta inicial que indicaba la colisión de un vehículo con un poste. Sin embargo, al llegar, los equipos constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos menores.

En el lugar, personal del SAMU atendió a dos ocupantes que resultaron lesionados producto del impacto. Bomberos informó que ambos fueron estabilizados y entregados a las unidades médicas para su traslado, quedando la situación bajo control pasadas las 23:15 horas.

Las causas del accidente serán investigadas por Carabineros, mientras que el tránsito en el sector se vio momentáneamente interrumpido debido a la emergencia.