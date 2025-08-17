15.6 C
Antofagasta
Domingo 17 de Agosto del 2025 10:05
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Choque entre dos vehículos deja dos personas lesionadas en sector sur de Antofagasta

El accidente de tránsito se registró en Avenida Universidad de Antofagasta con Avenida Ejército en horas de la noche de este sábado.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Screenshot

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La noche de este sábado se registró un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Universidad de Antofagasta con Avenida Ejército, que movilizó a diversas unidades de emergencia.

De acuerdo con la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta, hasta el lugar acudieron las compañías R-3 y BR-4 tras la alerta inicial que indicaba la colisión de un vehículo con un poste. Sin embargo, al llegar, los equipos constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos menores.

En el lugar, personal del SAMU atendió a dos ocupantes que resultaron lesionados producto del impacto. Bomberos informó que ambos fueron estabilizados y entregados a las unidades médicas para su traslado, quedando la situación bajo control pasadas las 23:15 horas.

Las causas del accidente serán investigadas por Carabineros, mientras que el tránsito en el sector se vio momentáneamente interrumpido debido a la emergencia.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Operativo en Antofagasta rescata a una veintena de mujeres y deja 22 detenidos por trata de personas
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.