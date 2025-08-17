No tenía licencia: Detienen a conductor de camión que provocó caída de 12 postes en Antofagasta

Carabineros de la 3ª Comisaría de Antofagasta confirmó la detención del conductor del camión que habría ocasionado la caída de 12 postes de alumbrado público en el sector sur de la ciudad, hecho ocurrido este sábado y que generó un amplio corte de suministro eléctrico.

Según informaron desde la institución, tras registrarse el incidente se inició un patrullaje para ubicar al vehículo involucrado. Una vez fiscalizado, se comprobó que el chofer no contaba con licencia para conducir el camión, por lo que fue detenido por los delitos de daños y por no contar con la autorización requerida para manejar este tipo de vehículo.

El desplome de los postes afectó el suministro eléctrico en el sector Playa Blanca, obligando a un despliegue de Bomberos, personal municipal y brigadas de CGE por distintas intersecciones del área para atender la emergencia: Hermógenes Alfaro con Playa Blanca, Hermógenes Alfaro con Díaz Gana y Hermógenes Alfaro con Antonino Toro.



Lo anterior, a fin de minimizar los riesgos para los vecinos del sector y asegurar la reposición del servicio.

El conductor quedó a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias para esclarecer en detalle las circunstancias que llevaron al accidente.