VIDEO | Vecinos reportan rotura de matriz que afecta a sector norte de Antofagasta

Durante la jornada de este domingo 17 de agosto, vecinos reportaron una posible rotura de matriz en el sector de las ferias de las pulgas de Antofagasta, lo que provocó que calles resultaran anegadas y comerciantes se vieran afectados.

De acuerdo con los registros recibidos, la situación comprende principalmente las calles Pantaleón Cortés y Juvenal Morla, extendiéndose también hacia Luis Cruz Martínez, donde el agua se ha acumulado dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Noticia en desarrollo.