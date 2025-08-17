18.6 C
Antofagasta
Lunes 18 de Agosto del 2025 13:26
Facebook Instagram Twitter
Videos

VIDEO | Vecinos reportan rotura de matriz que afecta a sector norte de Antofagasta

La situación se registró en el sector de las ferias de las pulgas, comprendiendo calles como Pantaleón Cortés y Juvenal Morla, donde comerciantes y vecinos reportaron inundaciones.

Por Lesly Lara
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

Lesly Lara
Lesly Lara

Durante la jornada de este domingo 17 de agosto, vecinos reportaron una posible rotura de matriz en el sector de las ferias de las pulgas de Antofagasta, lo que provocó que calles resultaran anegadas y comerciantes se vieran afectados.

De acuerdo con los registros recibidos, la situación comprende principalmente las calles Pantaleón Cortés y Juvenal Morla, extendiéndose también hacia Luis Cruz Martínez, donde el agua se ha acumulado dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Noticia en desarrollo.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
No tenía licencia: Detienen a conductor de camión que provocó caída de 12 postes en Antofagasta
Artículo siguiente
La verdad prevalece
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.