La verdad prevalece

La sentencia definitiva e inapelable del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que inhabilitó al exalcalde Jonathan Velásquez por abandono de deberes y faltas a la probidad, marca un antes y un después en la política local. Este fallo no solo sanciona a una autoridad que actuó de manera irregular: también confirma la veracidad de todas las investigaciones periodísticas publicadas por Diario Antofagasta sobre su gestión.

Pese a los intentos de la exautoridad —hoy imputado e investigado por la justicia— de silenciar y desprestigiar a este medio mediante difamaciones, presiones e incluso amenazas, mantuvimos firme nuestro compromiso de informar la verdad, respaldada en hechos concretos y en beneficio de la comunidad.

Fuimos el primer medio en revelar los llamados “Plan 9 Papers”, documentos que destaparon abuso del cargo para brindar favores a amigos y cercanos, conducta que el propio tribunal ratificó calificándola como falta grave a la probidad administrativa. También aportamos a la justicia antecedentes relevantes, como el uso de abogados municipales en litigios personales.

El periodismo tiene el deber de fiscalizar a las autoridades, sin importar su color político, porque la transparencia y la prensa libre fortalecen la democracia. Algunas autoridades comprenden que la crítica ayuda a mejorar la gestión pública; otras la toman como un ataque personal y pierden la oportunidad de corregir errores o evitarlos.

Esta decisión del máximo tribunal electoral de nuestro país, junto con reivindicar el trabajo de este medio y su equipo de profesionales, inhabilita a la exautoridad para postular a cargos públicos y se convierte en un antecedente clave para las investigaciones que lleva en su contra el Ministerio Público por presunto fraude al fisco.

Desde hace más de 14 años Diario Antofagasta ha acompañado a la comunidad con independencia, rigor y compromiso. Lo seguiremos haciendo, porque la verdad siempre prevalece.