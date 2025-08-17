Anuncian reposición de agua potable durante la tarde tras rotura de matriz en el sector norte de Antofagasta

La empresa Aguas Antofagasta anunció la reposición del servicio de agua potable para la tarde de este domingo 17 de agosto, luego de que una rotura de matriz provocara un corte no programado en el sector de las ferias de las pulgas de la comuna.

Según la información de la compañía, la suspensión del servicio se llevó a cabo a las 12:10 horas, afectando a las calles Pantaleón Cortés, Merced, Pasaje del Cerro y Avenida Luis Cruz Martínez. La emergencia, reportada inicialmente por vecinos, causó el anegamiento de las calles y dificultó el tránsito en el sector.

La empresa sanitaria ha informado que los trabajos de reparación ya están en curso. El inicio de la reposición del agua está estimado para las 16:10 horas, con una normalización completa del suministro prevista para las 18:10 horas de hoy.