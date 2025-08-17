18.6 C
Antofagasta
Lunes 18 de Agosto del 2025 12:39
Antofagasta

Un espectáculo único en Antofagasta: Ballenas aparecen con sus crías en el borde costero

Las costas de Antofagasta son escenario de avistamientos sorprendentes: ballenas acompañadas de sus crías se dejaron ver muy cerca de la costa, ofreciendo imágenes inolvidables a la comunidad. Expertos recuerdan mantener distancia, dado que la observación debe realizarse exclusivamente desde tierra firme, y se debe evitar molestarlas o cualquier acercamiento en embarcaciones u otros medios.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

En las últimas jornadas, la costa de Antofagasta ha sido escenario de un espectáculo natural único: el avistamiento de ballenas junto a sus crías. Diversos registros captados por usuarios muestran cómo estos majestuosos cetáceos se desplazan libremente por las aguas de la región, maravillando a la comunidad.

Una postal inolvidable

Los videos e imágenes difundidos en redes sociales revelan la cercanía con la que pudieron ser observados estos animales marinos, generando sorpresa y admiración entre vecinos y turistas que disfrutaron del inusual avistamiento.

Llamado a la responsabilidad

En anteriores avistamientos de ballenas en Antofagasta, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) recordó son especies protegidas y se encuentran en estado de conservación crítico. Por ello, se llamó a la comunidad a disfrutar de estos avistamientos de manera responsable, las ballenas solo debe ser observadas desde tierra firme, evitando cualquier intento de acercamiento en embarcaciones u otras acciones que puedan alterar su comportamiento o poner en riesgo su bienestar.

“El avistamiento debe hacerse siempre desde tierra o a distancia prudente. Interferir en su desplazamiento o hostigarlas constituye una infracción”.

Importancia ecológica

La presencia de ballenas con crías en las aguas de Antofagasta refuerza la relevancia de la zona como hábitat de tránsito y reproducción de estas especies, lo que representa un indicador positivo para la salud del ecosistema marino.

Un privilegio para Antofagasta

El avistamiento de cetáceos se ha vuelto cada vez más frecuente en la región, consolidando a Antofagasta como un lugar privilegiado para apreciar la riqueza de la fauna marina y destacar la importancia de su protección.

