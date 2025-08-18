18.6 C
Antofagasta
Lunes 18 de Agosto del 2025 12:50
La Región

Advierten por marejadas anormales en Antofagasta y el norte de Chile a partir de este martes

El fenómeno, que se extenderá desde el martes 19 hasta el miércoles 20 de agosto, se debe a un sistema frontal y llama a la población a tomar precauciones en el borde costero.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Archivo: Marejadas en el borde costero de Antofagasta

La Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, a través del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, emitió un Aviso de Marejadas que afectará desde el sector de Coquimbo hasta Arica, incluyendo la región de Antofagasta. Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de la mañana de este martes 19 y se mantendrá hasta el miércoles 20 de agosto.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Corbeta Felipe Rifo Espósito, explicó que “debido a un sistema frontal que afectará el sector centro y norte del país, esperamos marejadas con dirección del oeste/suroeste”. Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o alta marea, en particular entre las 07:00 y 09:00 horas, y entre las 19:00 y 21:00 horas.

Ante esta situación, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, y a respetar las normas de seguridad establecidas. La Armada recomienda a la población evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

