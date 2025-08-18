José Antonio Kast lanza su campaña presidencial desde Antofagasta con crítica al centralismo: “Santiago no es Chile”

En un acto realizado en Antofagasta, el líder del Partido Republicano y candidato presidencial, José Antonio Kast, dio inicio oficial a su campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales de este año.

Ante cerca de 150 adherentes, Kast defendió la decisión de partir desde el norte del país y no desde Santiago, con un mensaje centrado en las regiones:

“Nosotros estamos aquí a 1.300 kilómetros del Servicio Electoral, porque Santiago no es Chile. Antofagasta es Chile, Concepción es Chile, Punta Arenas es Chile, Arica es Chile. Por eso damos inicio a la campaña en regiones. Aquí queremos dar el primer paso para reconstruir nuestra nación”, expresó.

Inicio de la propaganda electoral

El lanzamiento se realizó a pocos días de que comience oficialmente el período de propaganda electoral en Chile, establecido para el próximo miércoles 17 de septiembre, instancia en que los candidatos podrán difundir mensajes en medios de comunicación, plataformas digitales y a través de brigadistas en la vía pública.

Kast, favorito en las encuestas

El abanderado de la extrema derecha llega a este proceso como uno de los principales favoritos en las encuestas para suceder al actual presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio. Según diversos sondeos, Kast se encuentra entre quienes lideran las preferencias y busca consolidar su opción presidencial con un discurso que resalta la seguridad, el orden y el fortalecimiento de las regiones.