Mejillones

Hombre resulta herido con arma blanca en Mejillones: agresor confesó ataque y fue detenido

Un hombre fue hallado con múltiples heridas cortopunzantes la mañana de este lunes 18 de agosto en un sitio eriazo de Mejillones, siendo trasladado de urgencia al hospital local.

De acuerdo con Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 09:10 horas en calle Bernardo O’Higgins con calle Uno. La víctima fue auxiliada por personal del SAMU, que lo estabilizó en el lugar antes de ingresarlo al Hospital Comunitario de Mejillones, donde permanece bajo observación.

Con testimonios de transeúntes, efectivos de la Tenencia Mejillones iniciaron un despliegue para dar con el autor. Minutos más tarde, un hombre identificado como A.M.P.C., chileno y mayor de edad, se presentó voluntariamente en la unidad policial, confesando su participación en la agresión, tras lo cual quedó detenido.

El sitio del suceso fue resguardado para el levantamiento de evidencias, mientras el Ministerio Público instruyó diligencias para avanzar en la investigación y la próxima formalización del imputado.

Carabineros informó además que reforzó la presencia preventiva en el cuadrante para disuadir hechos violentos y entregar tranquilidad a la comunidad.

