VIDEO | Denuncian ruidosa fiesta nocturna en campamento del sector norte de Antofagasta

Durante la noche del domingo 17 de agosto, un registro compartido en redes sociales evidenció una fiesta que se extendía hasta altas horas en el campamento Génesis, ubicado en el sector norte de Antofagasta.

El video, difundido por la cuenta @antofadespierta, muestra música a alto volumen y ruidos de personas pasadas las 23:00 horas, lo que generó molestia entre vecinos del sector. En la denuncia también se señaló la falta de respuesta por parte de Carabineros y se criticó la nula fiscalización de las autoridades ante este tipo de situaciones.

