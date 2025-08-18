18.6 C
Antofagasta
Lunes 18 de Agosto del 2025 12:38
Denuncias

VIDEO | Denuncian ruidosa fiesta nocturna en campamento del sector norte de Antofagasta

La denuncia ciudadana, difundida por @antofadespierta, mostró cómo en plena noche del domingo se desarrollaba la celebración en el campamento Génesis, generando molestia entre la comunidad.

Por El Diario de Antofagasta
Durante la noche del domingo 17 de agosto, un registro compartido en redes sociales evidenció una fiesta que se extendía hasta altas horas en el campamento Génesis, ubicado en el sector norte de Antofagasta.

El video, difundido por la cuenta @antofadespierta, muestra música a alto volumen y ruidos de personas pasadas las 23:00 horas, lo que generó molestia entre vecinos del sector. En la denuncia también se señaló la falta de respuesta por parte de Carabineros y se criticó la nula fiscalización de las autoridades ante este tipo de situaciones.

Video

Video: @antofadespierta, vía Instagram.

