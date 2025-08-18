Suspenden clases en establecimientos SLEP de tres comunas de la región de Antofagasta por fuertes vientos y tormenta de arena

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur anunció la suspensión total de clases para este lunes 18 de agosto de 2025 en los establecimientos educacionales bajo su dependencia en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

La medida responde a la Alerta Temprana Preventiva emitida por SENAPRED debido a los fuertes vientos y tormenta de arena que afectan a la zona, y busca resguardar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y coordinando acciones con las autoridades pertinentes para evaluar si la medida se extenderá por más días.