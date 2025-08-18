14.6 C
Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este martes

El corte de suministro eléctrico será este martes 19 entre las 09:30 y 15:30 horas. Revisa el detalle de las calles que se verán afectadas.

A través del canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este próximo martes 19 de agosto.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico, que se extenderá por seis horas, se debe a trabajos de mejoras.

El corte iniciará este lunes a las 09:30 y se extenderá hasta las 15:30 horas, en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda (entre Los Álamos y Los Naranjos).

Se recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción de suministro y se recuerda desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños.

  2. Siguen con el mismo chiste, muy caro el valor este mes y ni siquiera una compensación, ya perdí la cuenta de cuantas veces han cortado el suministro en el sector norte este mes siempre la misma excusa ” mejoras en el servicio” pero resulta que es peor y nadie de las autoridades le pone atajo a los señores CGE.

  3. No podemos negar que en ocasiones la ciudad necesita un respiro, necesita oscuridad y que el mundo se desconecte por un momento. Muchas veces es bueno que estemos sin luz. Pero tienen razón mis compañeros, cobran igual y está muy caro el valor. Por favor solucionen eso, o reclamemos todos en conjunto, ya basta del robo que nos hacen ✊😠.

