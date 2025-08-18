Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este martes

A través del canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este próximo martes 19 de agosto.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico, que se extenderá por seis horas, se debe a trabajos de mejoras.

El corte iniciará este lunes a las 09:30 y se extenderá hasta las 15:30 horas, en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda (entre Los Álamos y Los Naranjos).

Se recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción de suministro y se recuerda desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños.