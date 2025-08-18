Secuestro y tortura en Calama: Victimas eran sumergidos en el río Loa para robar sus datos bancarios

Un grave caso policial se investiga en Calama, luego de que tres sujetos fueran detenidos por su presunta participación en delitos de secuestro y robo, donde las víctimas habrían sido sometidas a agresiones físicas y sumergidas en el río Loa como método de tortura para obtener sus datos bancarios.

Según explicó el comisario de la Primera Comisaría de Calama, las víctimas eran retenidas y violentadas para obligarlas a entregar sus claves, con lo cual los delincuentes accedían a sus cuentas y sustraían el dinero. Hasta ahora se registran al menos tres afectados, aunque la Fiscalía no descarta más casos vinculados.

De acuerdo con lo informado por el medio Calama en Línea, la investigación de la Sección de Investigación Policial (SIP) permitió la detención del primer involucrado la madrugada del sábado 16 de agosto, cuando viajaba en un bus interurbano hacia Calama, siendo interceptado en el cruce de Chuquicamata.

Posteriormente, durante la madrugada de este lunes 18 de agosto, se realizó un allanamiento en un domicilio identificado como punto de interés de la banda, donde se aprehendió a otras dos personas. En el lugar también se incautó un vehículo con encargo por robo y municiones de distintos calibres.

Mientras el primer detenido, de nacionalidad chilena, quedó directamente vinculado a los hechos, la participación de los otros dos imputados continúa en investigación. El Ministerio Público definirá en los próximos días la tipificación de los delitos, que podrían ser constitutivos de secuestro calificado y robo con retención de víctima.