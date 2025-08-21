17.6 C
Antofagasta
Jueves 21 de Agosto del 2025 14:42
Antofagasta

Antofagasta vivirá la quinta Noche de Boxeo Profesional con duelos Chile vs. Perú

La velada se realizará este sábado 23 de agosto en el gimnasio Guibaldo Ormazábal y contará con seis combates preliminares y tres profesionales, con la participación de destacados boxeadores locales.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

El próximo sábado 23 de agosto, Antofagasta será sede de la Segunda Velada de Boxeo Profesional 2025, donde se disfrutará de tres combates profesionales y seis preliminares. El evento es organizado por la Escuela de Boxeo Puma Boxing Antofagasta y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta (CMDR).

El evento comienza a las 19:00 horas con los seis combates preliminares, luego, se disputarán tres combates profesionales de Chile vs Perú, con participación de tres representantes de Antofagasta.

En la categoría welter, Diego Ceballos “El Pantera” abrirá la jornada enfrentando a John Medina, en un duelo que promete encender el ambiente desde el primer campanazo. Luego, en el peso ligero pesado, Alan Bahamondes “El Puma” se medirá con Pablo Agüero “La Pantera” en una esperada revancha, reviviendo así el intenso enfrentamiento que protagonizaron en la velada anterior. Finalmente, en el combate estelar de la noche, Gerardo Martínez “El Príncipe” cerrará la velada enfrentando a Robert Enríquez en la categoría superwelter.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Boxeo de Antofagasta y fundador de Antofagasta Puma Boxing, Hugo Torres, realizó una invitación a participar en el pesaje, que se realizará el viernes 22 de agosto desde las 14:00 hrs. en el Complejo Deportivo Escolar Municipal.

Por su parte, el director ejecutivo de la CMDR, Braulio Otárola, comentó que “es la quinta versión de la Noche de Boxeo Profesional y estamos muy contentos de poder ser parte de este gran evento para apoyar y potenciar a los grandes exponentes de boxeo profesional de Antofagasta”.

El evento sobre el ring se llevará a cabo el próximo sábado 23 de agosto, desde las 19:00 horas, en el gimnasio Guibaldo Ormazábal, ubicado en calle 21 de mayo #548. La entrada general tiene un valor de $5.000.

