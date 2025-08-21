Operativo conjunto en Calama terminó con detenidos, infracciones y vehículos recuperados

Durante este miércoles se llevó a cabo una ronda policial de impacto en Calama, la cual se extendió por seis horas desde el sector del Mall para luego desplegarse en distintos puntos de la ciudad, dejando un importante balance de detenidos, infracciones y vehículos recuperados.

De acuerdo con lo informado por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, el 20 de agosto se dio inicio al servicio extraordinario de Carabineros y la Policía de Investigaciones en la comuna, el cual comenzó en el sector céntrico. La intervención incluyó más de 500 controles, tanto de identidad como vehiculares, además de fiscalizaciones a locales comerciales con giro de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

El operativo dejó un saldo de 9 personas detenidas y más de 30 infracciones de tránsito. Asimismo, se recuperaron tres vehículos, se incautó un arma de fuego y fueron retirados de circulación una motocicleta y un automóvil.